Foto’s: Prinses Amalia bij oefening Ere-escortes voor Prinsjesdag

Prinses Amalia heeft zaterdag een bezoek gebracht aan een oefening van de zogeheten Bereden Ere-escortes. De ruiters en hun paarden trainden op renbaan Duindigt in Wassenaar als voorbereiding op Prinsjesdag.

Credit alle foto’s: Ministerie van Defensie

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kreeg uitleg van de commandanten over de voorbereidingen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. Ook sprak ze met een aantal ruiters over het rijden in een escorte en over de verschillende trainingen.

Amalia staat bekend als paardenliefhebster en rijdt zelf ook.