Prinses Amalia had tentamenstress door demonstraties

Prinses Amalia had door de studentendemonstraties in Amsterdam “iets meer stress” voor haar tentamens. Dat vertelde ze vrijdag tijdens het persgesprek bij de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch.

“Ik vind het echt heel waardevol dat we in een land leven waar iedereen, niet alleen studenten, zich ook uit mogen spreken over dingen waar ze zich zorgen over maken”, zei de 20-jarige prinses over de demonstraties. “Maar ik denk niet dat ik de enige student ben die vindt dat dat iets meer stress heeft opgeleverd voor de tentamens, want het viel net voor de tentamens.”

Of de stress ook invloed heeft gehad op de uitslag van haar toetsen weet de prinses niet. “Ik heb de resultaten nog niet terug.”