Prinses Amalia heeft gesnuffeld bij disputen

Prinses Amalia heeft gesnuffeld bij diverse disputen in Amsterdam. Amalia bevestigde tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie dat ze zogenoemde ‘vriendinnendagen’ heeft bijgewoond. Of ze ook lid is geworden van een studentenvereniging, werd niet duidelijk.

“Het zijn hele leuke meisjes allemaal”, zei de prinses over haar snuffeldagen. “Het is ook voor mij een manier om vriendinnetjes in Amsterdam te maken en als normale student een beetje mee te doen.”

In het boek dat Claudia de Breij over haar schreef, zei Amalia dat ze zich graag wilde aansluiten bij het corps. Twee jaar geleden kwam de studententijd van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima al even in het nieuws vanwege de misstanden bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.). In uitgelekte video’s zeiden enkele mannelijke leden onder meer dat vrouwen “sperma-emmers” en “niks en niks meer dan een hoer” zijn. Kort daarna liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat Amalia zich niet aansluit bij het corps. Een reden werd niet gegeven.