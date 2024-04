Prinses Amalia vond eerste staatsbezoek ‘erg dierbaar’ met ouders

Prinses Amalia kijkt positief terug op haar eerste staatsbezoek. De 20-jarige Prinses van Oranje vond het “erg dierbaar om met mijn ouders te doen”, zei ze na afloop van het inkomend staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Amalia vervulde voor het eerst een rol tijdens een staatsbezoek. Ze was woensdagavond bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam en donderdagavond bij de contraprestatie in Museum STRAAT in Amsterdam. “Ik heb erg genoten”, zei ze kort tegen de aanwezige pers.

Een dag voor de start van het staatsbezoek kwam naar buiten dat Amalia een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd door zware bedreigingen. Inmiddels woont ze weer in Nederland. Koning Willem-Alexander bedankte zijn goede vriend koning Felipe tijdens het staatsbezoek voor de tijd dat zijn dochter in Spanje kon wonen.