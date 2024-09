Prinses Anne bij Airborne-herdenking Oosterbeek

De Britse prinses Anne is zondag aanwezig bij de herdenking van de Slag om Arnhem. De zus van koning Charles is samen met haar man Timothy Laurence bij de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

Op het Britse ereveld in Oosterbeek worden de geallieerde militairen herdacht die tachtig jaar geleden sneuvelden tijdens Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem die daarvan onderdeel was. Op de begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militairen begraven die tijdens en na Operatie Market Garden zijn gesneuveld. De meeste slachtoffers waren Brits.

De organisatie verwacht dat er ruim 10.000 bezoekers afkomen op deze Airborne Memorial Service, omdat het om een jubileumjaar gaat.