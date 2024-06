Prinses Anne heeft ziekenhuis verlaten

De Britse prinses Anne is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt Buckingham Palace vrijdag aan Britse media. De 73-jarige zus van koning Charles werd afgelopen weekend in het ziekenhuis opgenomen met een hersenschudding.

Anne raakte zondagavond betrokken bij een incident met een paard toen zij aan het wandelen was op haar landgoed Gatcombe Park in Gloucestershire, schrijft Sky News. Daarop werd Anne opgenomen in het Southmead-ziekenhuis in Bristol.

De afgelopen dagen bracht haar echtgenoot Timothy Laurence haar meermaals een bezoek. Hij gaf aan dat zij “langzaam” aan het herstellen was. Ook haar dochter Zara Tindall bezocht haar in het ziekenhuis.