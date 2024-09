Prinses Anne in oktober naar Isle of Man

De Britse prinses Anne brengt volgende maand een bezoek aan het Isle of Man. De zus van koning Charles is op 17 oktober op het eiland en gaat daar onder meer langs bij een gerenoveerde kathedraal, valt te lezen op de website van het Britse koningshuis.

De 74-jarige Princess Royal bezoekt daarnaast een tentoonstelling bij het museum House of Manannan. De expositie gaat over de invloed die schipbreuken in de wateren rond het eiland hadden op het streven van eilandbewoner Sir William Hillary, de oprichter van de Royal National Lifeboat Institution (RNLI). De tentoonstelling is gemaakt ter ere van het 200-jarig bestaan van de reddingsbrigade.

Volgens de BBC bracht prinses Anne in 2021 voor het laatst een bezoek aan het Isle of Man.