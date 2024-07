Prinses Anne in Parijs voor Olympische Spelen

De Britse prinses Anne is dinsdag in Parijs. De jongere zus van koning Charles is in de Franse hoofdstad voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), waar zij al sinds 1988 lid van is.

De bijeenkomst is een paar dagen voor het begin van het sportevenement in Parijs. De Olympische Spelen gaan officieel vrijdag van start, maar in een aantal disciplines beginnen de wedstrijden al op woensdag.

Anne heeft in 1976 deelgenomen aan de Olympische Spelen in Montreal. Ze nam toen deel aan het onderdeel eventing. Ze is ook voorzitter van het Brits Olympisch Comité. Haar dochter Zara Tindall deed in 2012 mee aan de Olympische Spelen in Londen en won met haar team een zilveren medaille.