Prinses Anne legt eerste krans bij Airborne-herdenking

De Britse prinses Anne heeft zondag de eerste krans gelegd bij de Airborne Memorial Service op het Britse ereveld in Oosterbeek. Daar liggen meer dan 1680 Britse militairen begraven die in 1944 sneuvelden bij de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Ook liggen er bijna tachtig Poolse en drie Nederlandse militairen begraven.

De zus van koning Charles droeg tijdens de herdenkingsdienst, die dit jaar voor de tachtigste keer werd gehouden, een passage voor uit het Bijbelboek Psalmen 91. Ook haar echtgenoot Timothy Laurence was aanwezig bij de ceremonie.

De Britse prinses ontmoette zaterdagavond in Oosterbeek al haar 99-jarige landgenoot Geoff Roberts, die in 1944 heeft meegevochten in de Slag om Arnhem. Deze Britse veteraan legde zondag de laatste krans bij het monument op de begraafplaats in Oosterbeek. Dat gebeurde onder minutenlang applaus van de vele bezoekers op en langs het ereveld.