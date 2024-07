Prinses Anne reikt gouden medaille uit aan Britse eventingruiters

Prinses Anne heeft op de Olympische Spelen van Parijs een gouden medaille uitgereikt. De Britse eventingruiters Ros Canter, Laura Collett en Tom McEwen wonnen maandag het eerste goud voor de Britse equipe.

De jongere zus van koning Charles gaf de gouden medaille aan de winnaars in Chateau de Versailles. De prinses staat zelf ook bekend als fervent amazone. In 1976 deed zij mee aan het onderdeel eventing op de Olympische Spelen in Montreal in Canada. Eventing bestaat uit de onderdelen dressuur, cross en springen. Anne won destijds geen medaille.

De 73-jarige Anne is al lange tijd lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ze reikte tijdens deze editie van de Olympische Spelen al eerder medailles uit. Dat deed zij zondag na de finale van de 100 meter schoolslag. Zij kon haar landgenoot Adam Peaty feliciteren met een zilveren medaille. Peaty deelde het zilver met de Amerikaan Nic Fink. Het goud ging naar de Italiaan Nicolò Martinenghi.