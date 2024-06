Prinses Astrid met Belgische missie naar Noorwegen

De Belgische prinses Astrid is vanaf zondag in Noorwegen met een groep Belgische ministers en vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoeksinstellingen. De delegatie bestaat uit ruim 450 deelnemers. Het gaat om een van de twee economische missies die België jaarlijks organiseert.

De centrale thema’s van de missie zijn de energietransitie, circulaire economie, life sciences en design. Tijdens de voorbereidende briefing benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib de “dichte en lange vriendschapsbanden” tussen België en Noorwegen.

Noorwegen is niet de grootste Belgische handelspartner volgens persbureau Belga. Lahbib wees op de groei van de laatste jaren en nieuwe kansen voor de toekomst. De exportwaarde van België naar Noorwegen steeg van 1,7 miljard euro in 2019 naar 4,8 miljard euro in 2023. De waarde van de invoer naar België schommelde sterk door de fluctuerende energieprijzen. Olie en gas zijn immers goed voor meer dan 90 procent van de invoer uit Noorwegen. Er loopt een pijpleiding voor aardgas van Noorwegen naar Zeebrugge.

De missie duurt tot en met woensdag.