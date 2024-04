Prinses Astrid op bezoek bij Belgische onderzoekers ALS in Leuven

Prinses Astrid heeft maandag een bezoek gebracht aan het VIB Centrum voor Hersenonderzoek in Leuven. De Belgische prinses werd volgens persbureau Belga bijgepraat over de ziekte ALS, waarbij spieren langzaam aan kracht verliezen. Uiteindelijk overlijden patiënten aan de ziekte.

Op campus Gasthuisberg in Leuven wordt al tientallen jaren onderzoek verricht naar ALS. Het team van professor Ludo Van Den Bosch gebruikt onder meer fruitvliegjes, zebravissen en muizen om onderzoek naar de oorzaken en behandeling van de ziekte op te zetten. Prinses Astrid bracht haar bezoek omdat de professor de Generet Prijs vorig jaar in ontvangst mocht nemen. Die prijs, goed voor een subsidie van 1 miljoen euro, is een van de belangrijkste onderscheidingen voor onderzoek naar zeldzame ziektes.

“De prinses was heel geïnteresseerd, ze stelde heel veel vragen”, vertelde de professor aan Belga. “Dat ze de tijd neemt om een bezoek te brengen, is een grote blijk van waardering voor ons. Het zorgt voor meer aandacht voor ons onderzoek, wat helpt bij het zoeken naar financiering voor meer onderzoek.”