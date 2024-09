Prinses Beatrix vergezeld door oud-commissarissen op Prinsjesdag

Prinses Beatrix werd dinsdag in de Raad van State in Den Haag vergezeld door enkele oud-commissarissen van de Koningin. Ed Nijpels, Loek Hermans en Jacques Tichelaar keken samen met de 86-jarige oud-vorstin naar de voorbijrijdende koninklijke stoet.

Nijpels was van 1999 tot 2008 commissaris van de Koningin in de provincie Friesland. Hermans was daar zijn voorganger, van 1994 tot 1998. Tichelaar was van 2009 tot 2017 commissaris in de provincie Drenthe. Ook Jan Kamminga was aanwezig. Hij was van 1997 tot 2005 commissaris van de Koningin in Gelderland.

Prinses Beatrix woont al jaren de rijtoer van haar zoon en zijn gezin op Prinsjesdag bij. Vanachter een raam langs de route zwaait ze dan naar haar familie. Dit jaar gaf ze ook een handkus.