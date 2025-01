Prinses Catherine bezoekt ziekenhuis waar zij werd behandeld

Prinses Catherine heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis waar ze in het afgelopen jaar behandeld werd voor kanker. Dat melden verschillende Britse media. De vrouw van prins William ging naar het Royal Marsden Hospital in Londen om het medisch personeel te bedanken.

“De prinses wilde de reis maken om zowel haar dankbaarheid te tonen aan het ongelooflijke team, maar ook de zorg die het Marsden biedt uit te lichten”, stelde een woordvoerder van Kensington Palace. Catherine sprak tijdens haar bezoek onder meer met kankerpatiënten. Ook werd bekend dat de prinses beschermvrouw is geworden van het ziekenhuis. Prins William was al beschermheer.

Bijna een jaar geleden werd gemeld dat Catherine een buikoperatie had ondergaan. In maart maakte Catherine in een videoboodschap bekend dat er kanker bij haar was vastgesteld. In september deelde zij dat ze haar chemotherapie had afgerond. Sinds het einde van haar behandeling heeft Catherine haar werk geleidelijk weer hervat.