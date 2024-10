Prinses Catherine brengt verrassingsbezoek aan Southport

De Britse prinses Catherine heeft donderdag onverwachts samen met haar man prins William een bezoek gebracht aan de Engelse plaats Southport. De prins en prinses van Wales hadden daar een ontmoeting met de families die door de dodelijke steekpartij op 29 juli een kind verloren. Drie jonge meisjes kwamen om het leven. Tien anderen raakten gewond.

Het was volgens Britse media het eerste publieke optreden van Catherine sinds haar chemotherapie achter de rug is. Het koppel sprak niet alleen met de families, maar ook met hulpverleners die na de mesaanval in actie kwamen. De prins en prinses hoorden over hun ervaringen en de impact die de aanval heeft gehad op hun mentale gezondheid.

De 42-jarige Catherine maakte eerder dit jaar bekend dat er kanker bij haar was vastgesteld. In september meldde ze dat haar kankerbehandeling is afgerond en ze haar werk weer zou oppakken. De BBC noemt het bezoek van donderdag tot nu toe het grootste moment in het oppakken van haar taken voor de koninklijke familie.