Prinses Catherine maakt foto van jarige zoon Louis

Het Britse hof heeft dinsdag toch een nieuwe foto gedeeld van prins Louis, de jongste zoon van prins William en zijn vrouw Catherine. De foto is gemaakt door zijn moeder.

Op het beeld is te zien dat de 6 jaar geworden Louis, gekleed in een geruit overhemd, glimlachend op een picknickkleed ligt. De foto is gemaakt in de tuin van hun woning Adelaide Cottage in Windsor. Vlak na de plaatsing regende het felicitaties van volgers in de comments.

The Telegraph meldt op basis van bronnen dat de foto niet bewerkt is. Catherine kwam recent in opspraak omdat ze een andere familiefoto had gefotoshopt. De prinses bood daarvoor haar excuses aan.

Fans

William en Catherine delen altijd een nieuwe foto op de verjaardagen van hun drie kinderen. Het beeld van Louis werd pas in de middag vrijgegeven, waardoor veel royaltyfans zich eerder online afvroegen of er wel iets zou komen.

Vorige maand onthulde Catherine dat ze aan kanker lijdt. Daarmee maakte de prinses een einde aan wekenlange speculaties over haar gezondheid. Sinds een buikoperatie in januari was Catherine niet meer in het openbaar gezien.