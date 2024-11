Prinses Catherine weer gastvrouw van kerstconcert

De Britse prinses Catherine organiseert ook dit jaar weer haar kerstconcert Together at Christmas in Westminster Abbey. De dienst staat dit keer in het teken van verbondenheid, heeft Kensington Palace bekendgemaakt.

“De dienst van dit jaar biedt een moment om na te denken over het belang van liefde en empathie, en hoezeer we elkaar nodig hebben, vooral in de moeilijkste tijden van ons leven. Mensen uit heel het Verenigd Koninkrijk die liefde, vriendelijkheid en empathie hebben getoond tegenover anderen in hun gemeenschappen worden in de schijnwerpers gezet”, meldt het hof.

Het is de vierde keer dat Catherine Together at Christmas organiseert. Tijdens het concert, dat op 6 december plaatsvindt en op kerstavond wordt uitgezonden, zijn er optredens van onder anderen Paloma Faith, Olivia Dean en Gregory Porter.

Voor Catherine maakt het concert deel uit van haar langzame terugkeer naar meer publieke werkzaamheden. De vrouw van prins William werd eerder dit jaar behandeld aan kanker.