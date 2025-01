Prinses Iman van Jordanië verwacht eerste kindje

Prinses Iman van Jordanië is in verwachting van haar eerste kindje. Dat heeft haar moeder, koningin Rania, vrijdag bekendgemaakt via sociale media.

“Beiden zijn me dierbaar, maar wat komt is nog dierbaarder”, schreef Rania bij een foto van haar dochter en haar man Jameel Thermiotis. “Twee is een paar, drie is een zegen”, aldus Rania. Op de foto die Rania deelt, is al goed te zien dat de babybuik van Iman gegroeid is.

Iman is het tweede kind en de oudste dochter van koning Abdullah en Rania. Haar oudere broer Hoessein is kroonprins van Jordanië. Hij verwelkomde in augustus vorig jaar zijn eerste kind, dat hij samen met zijn vrouw Rajwa kreeg. Het stel kreeg een dochter, genaamd Iman.