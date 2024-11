Prinses Irene maakt expo over natuur en mens voor Singer Laren

Prinses Irene gaat volgend jaar met een kunsttentoonstelling in museum Singer Laren aandacht vragen voor de relatie tussen natuur en mens, een onderwerp dat haar al jaren erg bezighoudt. De expo heet Wij zijn natuur en begint op 22 mei.

De tante van koning Willem-Alexander stelt de tentoonstelling samen met curator Maarten Spruyt. Ze houdt zich druk bezig met de teksten en de selectie van de te tonen kunstwerken. Met die werken hoopt de 85-jarige prinses “mensen te bereiken in hun hart.”

“We hebben onszelf verwijderd van de natuur, terwijl we daar onlosmakelijk deel van uitmaken. Door ons te verbinden met de natuur en dus met elkaar, bouwen we samen aan een toekomst waarin het welzijn van al het leven tot zijn recht komt”, laat ze via het museum weten.

Te zien is kunst van onder anderen Henrique Oliveira, Jackie Mulder, Tomáš Libertíny, Sun-Hyuk Kim, Tony Matelli en Tineke van der Pouw Kraan. Singer Laren belooft een “serene reis die je meeneemt naar een wereld van verstilling en reflectie, en die uitnodigt tot het herontdekken van onze plaats binnen de natuur”.