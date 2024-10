Prinses Leonor reikt Prinses van Asturiëprijzen uit

Prinses Leonor van Spanje heeft vrijdag de jaarlijkse Prinses van Asturiëprijzen uitgereikt. Dat deed ze in het bijzijn van haar ouders, koning Felipe en koningin Letizia, en haar zusje prinses Sofía in Oviedo.

De 18-jarige Leonor is als troonopvolger erevoorzitter van de Prinses van Asturiëstichting, de organisatie die naar de titel van de prinses verwijst. Jaarlijks worden er onderscheidingen uitgereikt in de categorieën kunst, literatuur, sport, vrede, technisch en wetenschappelijk onderzoek, communicatie en geesteswetenschappen, internationale samenwerking en sociale wetenschappen.

Nu Leonor meerderjarig is, krijgt ze langzamerhand meer verantwoordelijkheden rondom de uitreiking. Iets waar haar vader koning Felipe in zijn speech bij stilstond. “Ik heb altijd de eer gehad om de prijswinnaars tijdens deze ceremonie te prijzen. U zult begrijpen dat ik – als koning en als vader – opgetogen ben over het feit dat Leonor dit vanaf nu op zich zal nemen, zoals we zojuist hebben gezien.”

De prinses vertelde op haar beurt dat ze zich zeer verbonden voelt met de regio Asturië en de stichting. Ze voelt zich welkom en geliefd, zo verklaarde ze. “Het is een regio waar ik heel gelukkig ben.”