Prinses Madeleine: betrek kinderen in strijd tegen mishandeling

De Zweedse prinses Madeleine roept op om kinderen te betrekken in de strijd tegen kindermishandeling. De prinses gaf vrijdag een speech op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties namens de World Childhood Foundation, waarvan zij vicevoorzitter is. “In dit snel veranderende digitale tijdperk ontwikkelen de risico’s voor kinderen zich in hoog tempo. Als we niet luisteren naar en leren van de ervaringen en strategieën van kinderen zelf, kunnen we de hiaten die hen blootstellen aan gevaar niet dichten.”

Volgens de prinses zijn jongeren in het verleden ook belangrijk geweest in de strijd tegen kindermishandeling. “Kinderen moeten actief meewerken aan de oplossingen, en we moeten achter hen staan – want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, aldus Madeleine.

De moeder van Madeleine, koningin Silvia, richtte 25 jaar geleden de World Childhood Foundation op. Madeleine is sinds 2021 honorair vicevoorzitter van de stichting.