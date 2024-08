Prinses Margriet naar Paralympische Zomerspelen in Parijs

Prinses Margriet is van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 augustus en van woensdag 4 tot en met zondag 8 september aanwezig bij de Paralympische Zomerspelen in Parijs. Ze is uitgenodigd door het Internationaal Paralympisch Comité, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

De tante van koning Willem-Alexander is samen met staatssecretaris Vincent Karremans van Sport aanwezig bij de openingsceremonie op woensdag 28 augustus. Daarnaast wonen zij diverse wedstrijden bij en bezoeken ze het eerste TeamNL Huis van de Paralympische Spelen. De prinses opent het gebouw en brengt ook een bezoek aan het paralympische dorp. De staatssecretaris maakt bij de zogenoemde Friends & Family-bijeenkomst kennis met vrienden en familie van de paralympiërs.

Verder gaan ook minister-president Dick Schoof en staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie naar de Paralympische Spelen. De premier bezoekt op zaterdag 31 augustus enkele sportwedstrijden, de staatssecretaris gaat op zondag 1 september in het TeamNL Huis naar een bijeenkomst over de inclusieve arbeidsmarkt.