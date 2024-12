Prinses Märtha Louise herdenkt ex-man op sterfdag

De Noorse prinses Märtha Louise staat op Instagram stil bij de sterfdag van haar ex-man Ari Behn. Het is woensdag precies vijf jaar geleden dat Behn op 47-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte.

“Precies vijf jaar geleden gebeurde het. Wat we nooit dachten dat zou gebeuren. Onze lieve Ari koos ervoor om zelf uit het leven te stappen”, schrijft Märtha Louise bij verschillende foto’s van Behn en haar gezin. De afgelopen jaren waren zwaar, vervolgt ze. “Het was een grote les in hoe om te gaan met verdriet. Maar er waren ook mooie momenten waarbij we terugdachten aan al het goede dat we samen hadden. Want rouw is zo veelzijdig.”

Volgens Märtha Louise is kerst een moeilijke periode. “En ik merk dat veel mensen dat zo ervaren, dat tijdens de kerst het verdriet, het gemis, de eenzaamheid of wat voor jou persoonlijk geldt, nog sterker wordt. Het is een tijd waarin we delen – cadeaus, tijd, liefde – maar ook een tijd waarin het gemis het grootst is. Het helpt om anderen dichtbij te hebben die onze situatie begrijpen en die een troostende knuffel kunnen geven als het te zwaar wordt.”

Märtha Louise en Behn trouwden in 2002 en maakten in 2016 bekend dat ze uit elkaar gingen. Afgelopen jaar hertrouwde de prinses met de Amerikaan Durek Verrett.