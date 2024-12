Prinses Michael van Kent (79) breekt polsen door val van trap

Marie Christine von Reibnitz, de vrouw van de Britse prins Michael van Kent, heeft haar beide polsen gebroken. Dat schrijven Britse media. De 79-jarige Marie Christine, die de titel prinses Michael van Kent voert, is gevallen in haar woning in Kensington Palace.

Volgens tijdschrift HELLO! viel Marie Christine van de trap. Ze verscheen donderdag bij de kerstlunch van Charles in Buckingham Palace met haar beide polsen in een spalk.

Prins Michael van Kent is een neef van de overleden koningin Elizabeth. Marie Christine is van oorsprong een Oostenrijks-Boheemse barones die door haar huwelijk met Michael van Kent lid van de Britse koninklijke familie is geworden.