Prinsessen wennen steeds meer aan fotosessie

De prinsessen beginnen steeds meer te wennen aan de halfjaarlijkse fotosessie. Dat vertelden Amalia en Alexia vrijdag aan de pers na het zomerfotomoment in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.

Amalia zei dat die momenten “onwennig” kunnen zijn en “af en toe ook intimiderend en eng”. Maar nu de 20-jarige prinses wat ouder is, voelt ze zich meer op haar gemak. “Je begrijpt wat meer wat er aan de hand is. En je begint ook bekende gezichten te zien die achter de lenzen staan, dus dat is ook leuk.”

Haar jongere zus Alexia voegde daaraan toe dat het koninklijk gezin ook “niet anders” gewend is. “Dit is twee keer per jaar een familietraditie. Iedereen heeft zijn eigen traditie en dit is de onze”, vertelde ze. “Het is wel iets geweest om aan te wennen. Je wilt het natuurlijk perfect doen, maar niemand is perfect en niemand doet alles perfect.”

Spiegel

Op de vraag wie het langst voor de spiegel staat, antwoordde Amalia dat ze dat “allemaal” zijn. “Ik niet”, zei koning Willem-Alexander lachend. “Mambo”, grapte Amalia over hun hond, die vrijdag weer de show stal tijdens de fotosessie.

Volgens koningin Máxima helpt het haar dochters ook om zich voor de fotosessies samen klaar te maken. “We weten dat het voor de meisjes spannend is, dus we proberen daar toch wel wat positiviteit in aan te brengen en grapjes te maken.”