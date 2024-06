Protest bij bruiloft van hertog van Westminster

Demonstranten hebben vrijdag voor enige ophef gezorgd rond de bruiloft van de hertog van Westminster in het Engelse Chester. Toen het bruidspaar bij de kathedraal van Chester na de ceremonie naar buiten kwam, steeg er oranje rook op vanuit het publiek. Prins William was getuige van de protestactie. Hij stond op dat moment buiten samen met het bruidspaar.

De actie is inmiddels opgeëist door actiegroep Just Stop Oil. De twee actievoerders gebruikten brandblussers om poederverf in de lucht te spuiten. Dat leidde tot luid boegeroep van de rest van het toegestroomde publiek.

Just Stop Oil geeft in een verklaring uitleg voor de protestactie bij de bruiloft. “Bruiloften zijn een tijd waarin we samenkomen om feest te vieren en ons te verbinden aan de toekomst. Maar voor ontelbare miljoenen mensen over de hele wereld is er geen toekomst tenzij we samenkomen om het gebruik van olie en gas te stoppen.”

De 33-jarige hertog van Westminster, Hugh Grosvenor, is een van de rijkste mensen van het Verenigd Koninkrijk. “Waar hechten we de meeste waarde aan? De rijkdom van miljardairs zoals de hertog van Westminster of de levens van de miljarden die worden vernietigd door de fossiele brandstofindustrie?”, aldus Just Stop Oil.