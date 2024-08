Radio-dj hoopt na arrestatie op excuses van koninklijk huis

Radio-dj Serginio Piqué hoopt dat er vanuit het koninklijk huis excuses komen nadat hij in Antwerpen door een zwaarbewapende eenheid onder schot werd gehouden en is gearresteerd. Dat laat zijn advocaat Vito Shukrula weten naar aanleiding van een artikel van donderdag in Het Parool. De dj en zijn advocaat beraden zich op juridische stappen.

Piqué, een dj van NPO Blend, reed onlangs samen met een aantal vrienden van Amsterdam naar Antwerpen en werd daar aangehouden omdat ze dezelfde route hadden genomen als prinses Amalia. Het Parool schrijft dat de Belgische agenten door een Nederlandse veiligheidsdienst waren ingelicht. Bij de arrestatie trokken agenten hun wapen, zo is te zien op beelden. De mannen zouden geboeid naar een politiebus zijn gebracht, waarin ze naar eigen zeggen een uur lang zijn ondervraagd.

Piqué en zijn vrienden vinden “dat hun groot onrecht is aangedaan met deze buitenproportionele aanhouding”, zegt de raadsman tegen Het Parool. Amalia hebben ze naar eigen zeggen niet gezien. De mannen hebben het gevoel dat er sprake was van etnisch profileren. Advocaat Shukrula bespreekt met Piqué eventuele juridische stappen, bevestigt hij aan het ANP. “Op dit moment beraden wij ons daar nog op. Wij zouden daarvan afzien als er vanuit het koninklijk huis excuses komen”, laat hij weten.

Bedreigingen

Het koningshuis wordt aangesproken omdat het vermoeden bestaat dat de bewuste tip afkomstig was van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die leden van het koningshuis beveiligt. “Het gaat cliënt er vooral om dat het koningshuis het hen aangedane leed erkent, er genoegdoening plaatsvindt en excuses worden aangeboden. Wij achten het koningshuis zeer wel in staat om dat op gepaste wijze te laten geschieden.”

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog niet gereageerd op een verzoek van het ANP om een reactie.

Om de beveiliging van Amalia is veel te doen geweest. De prinses, die in Amsterdam studeert, woonde een jaar in Madrid vanwege bedreigingen. Amalia woont inmiddels weer in de Nederlandse hoofdstad en zou plannen hebben om lid te worden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V.