Rania deelt eerste familiefoto’s na geboorte kleindochter Iman

De Jordaanse koningin Rania heeft zaterdag op Instagram de eerste beelden gedeeld van haar op diezelfde dag geboren kleindochter Iman. Het kindje van kroonprins Hoessein en zijn echtgenote kroonprinses Rajwa is het eerste kleinkind van Rania en koning Abdullah. Op een filmpje is te zien hoe de royals voor het eerst op kraambezoek gaan.

In een fotoserie die de 53-jarige vorstin deelde, houden de prinsessen Iman (27) en Salma (23) en haar jongste zoon Hashem (19) hun nichtje vast. Ook is er beeld van dat de grootvader het kindje in zijn armen wiegt. Die foto plaatste Hoessein zelf ook, waarbij hij in het bijschrift zijn familie en het Jordaanse volk bedankt “voor hun lieve wensen, die ons diep hebben geraakt tijdens dit mooie moment”.

Dat er een kind in aantocht was, werd in april aangekondigd. Het huwelijk tussen de troonopvolger en de Saudische Rajwa Al Saif vond vorig jaar juni plaats.