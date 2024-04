Rebel Wilson: Britse royal nodigde me uit voor ontmaagding

Rebel Wilson kreeg naar eigen zeggen ooit een uitnodiging van een Britse royal om haar maagdelijkheid te verliezen tijdens een seksfeestje. Dat vertelt de actrice in haar memoires Rebel Rising. Ze schrijft in het boek dat ze in 2014 werd uitgenodigd voor een “feestje van een tech-biljonair” op een ranch “ergens net buiten Los Angeles”, waar ook iemand van de Britse koninklijke familie was.

De 44-jarige Wilson zegt niet om welke royal het gaat. Het zou iemand zijn die toentertijd “vijftiende tot twintigste in de lijn van troonopvolging” was.

Ze ging wel op de uitnodiging van het feestje in, maar had pas door dat het om een seksfeestje ging toen een man met een schaaltje xtc-pillen langskwam. “Hij zei: dit is voor onze orgie. Die gaat zo beginnen”, herinnert Wilson zich. De actrice wilde haar eerste seksuele ervaring niet op een feestje beleven en besloot “te vluchten”. Met haar verhaal hoopt Wilson jonge lezers mee te geven dat ze niet per se op jonge leeftijd hun maagdelijkheid hoeven te verliezen. Wilson was 35 jaar toen ze haar maagdelijkheid verloor.

“Mensen kunnen wachten tot ze er klaar voor zijn of tot ze wat volwassener zijn”, aldus Wilson, die door de druk van mensen om haar heen vaak zei dat ze op haar 23e ontmaagd was. “Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je in de dertig bent, zoals ik, maar je moet als jong persoon geen druk voelen.”