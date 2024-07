Ringrijders groeten koningin Margrethe bij kasteel Gravestein

Een stoet van ringrijders te paard en kinderen op de fiets reed zondagmiddag volgens traditie langs het Deense kasteel Gravestein om de koninklijke familie te begroeten. Dit jaar begroette de 84-jarige koningin Margrethe de ruiters en fietsers.

Het is een jaarlijks terugkerend evenement van de Ringrijdersvereniging van de Deense plaats Gråsten om voorafgaand aan het ringrijden in een processie langs de zomerresidentie van de Deense koninklijke familie te rijden. Zij groeten dan een lid van de koninklijke familie.

Op foto’s die het Deense hof zondag via Instagram deelde, is te zien hoe de voormalige koningin van Denemarken verschillende bosjes bloemen in ontvangst neemt van ruiters en meefietsende kinderen. De stoet rijdt traditioneel van de manege in Gråsten naar het Ringrijdersplein, waar men strijdt om de beste in het ringsteken te worden.