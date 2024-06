Rutte brengt bezoek aan groothertog Henri van Luxemburg

Demissionair premier Mark Rutte heeft vrijdagavond een ontmoeting met groothertog Henri van Luxemburg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag gemeld. De ontmoeting vindt plaats op het Groothertogelijk Paleis.

Het bezoek aan Luxemburg begint met een ontmoeting met minister-president Frieden. Zij spreken onder meer over de relatie tussen Nederland en Luxemburg. Daarnaast komen actuele Europese onderwerpen aan bod zoals de defensie-industrie, energie en de interne markt. Andere gespreksonderwerpen tijdens de ontmoeting zijn onder meer de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten.

In de avond gaat Rutte langs bij groothertog Henri, aansluitend heeft hij een ontmoeting met parlementsvoorzitter Claude Wiseler. Het bezoek wordt afgesloten met een informeel diner met Frieden.