Saluutschoten voor verjaardag Zweedse koningin Silvia

De Zweedse koningin Silvia is 81 jaar geworden. Ter gelegenheid van de verjaardag van de vorstin worden er maandag in vijf Zweedse steden saluutschoten afgevuurd.

De Zweedse strijdkrachten vuren een saluut van 21 schoten af vanaf het saluutstation op Skeppsholm in Stockholm, meldt het Zweedse hof. Ook vanaf de saluteerposten in Boden, Härnösand, Karlskrona en Göteborg zullen schoten worden afgevuurd. Ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin mogen de Zweden maandag de vlag uithangen.

Het is niet bekend hoe de vrouw van koning Carl Gustaf haar verjaardag viert. Een groot feest zal het waarschijnlijk niet worden, omdat de vorstin de afgelopen dagen ziek was. Vanwege een verkoudheid liet Silvia bij verschillende evenementen verstek gaan. Carl Gustaf ging zondag alleen naar een kerstconcert in het centrum van Stockholm.