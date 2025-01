Sarah Ferguson geschokt door brand Los Angeles

Sarah Ferguson is geschokt door de branden in de Amerikaanse stad Los Angeles. In een video op Instagram vertelt de hertogin van York dat ze eerst twijfelde of ze er iets over wilde zeggen. “Ik was bang dat mijn woorden heel afgezaagd zouden klinken, maar ik moet iets zeggen.”

“Mijn hart gaat uit naar de hulpdiensten, naar alle mensen die de afgelopen dagen onvermoeibaar hebben gewerkt in een poging het vuur te bedwingen”, vervolgt Ferguson in de video.

Sinds dinsdag woeden meerdere branden in de metropool Los Angeles. Naar schatting zijn ruim 2000 panden verwoest. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen en meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook meerdere bekende Amerikanen zijn hun huis kwijtgeraakt, onder wie acteurs Paris Hilton, John Goodman en Anthony Hopkins.