Sarah Ferguson onder de indruk van voetballer Jude Bellingham

Sarah Ferguson is erg onder de indruk van de Engelse voetballer Jude Bellingham. De hertogin van York noemde de voetballer van Real Madrid “een inspiratie voor miljoenen kinderen”.

“Leiding geven, bescheiden zijn en een winnaarsmentaliteit hebben is iets wat we van onze helden willen zien”, schreef Ferguson op Instagram bij een foto van Bellingham. “Jude is een inspiratie voor miljoenen kinderen en volwassenen in ons land”, aldus Ferguson. De ex-vrouw van prins Andrew prees de voetballer ook voor zijn werk voor goede doelen. “Moge zijn nalatenschap groeien, zowel op als buiten het veld.”

De 20-jarige speler van het Engelse voetbalelftal maakte zondag het winnende doelpunt in de wedstrijd tegen Servië. Door de winst gaat Engeland momenteel aan kop in groep C op het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland.