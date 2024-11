Sarah Ferguson prijst ziekenhuisstichting voor werk

Sarah Ferguson heeft haar waardering uitgesproken voor het werk dat de St Vincent’s Curran Foundation verricht. De stichting zet zich in voor goede gezondheidszorg voor iedereen in het Verenigd Koninkrijk. “Het werk dat jullie allemaal doen maakt een enorm verschil voor zoveel patiënten, die ongelooflijk veel geluk hebben met jullie”, schrijft Sarah in een bericht op Instagram.

De St Vincent’s Curran Foundation heeft een evenement gehouden waarbij geld werd opgehaald om te vieren dat de stichting veertig jaar bestaat. Daar was ook Sarah bij aanwezig. “Ik ben erg blij dat ik er kon zijn om jullie te steunen”, schrijft de ex-vrouw van prins Andrew.

Met het geld dat de stichting heeft opgehaald, kunnen de artsen die bij de St Vincent’s Curran Foundation zijn aangesloten specifiekere patiëntenzorg bieden, innovatief medisch onderzoek doen en klinisch onderwijs verzorgen.