Sarah Ferguson spreekt nieuw kinderboek in

Sarah Ferguson heeft het luisterboek van haar nieuwe kinderboek Flora and Fern: Wonder in the Woods ingesproken. Op Instagram schrijft de hertogin van York dat ze heeft genoten van het klusje.

Ferguson vond het “een genoegen” om het boek in te spreken, deelt ze. “Hopelijk brengt het jou en je familie veel kerstgeluk.”

Flora and Fern: Wonder in the Woods is het eerste deel van een nieuwe reeks kinderboeken die de hertogin gaat schrijven. Het gaat over twee konijntjes die de wereld om zich heen ontdekken. In het eerste boek is het favoriete recept voor gemberkoekjes van de hertogin opgenomen.