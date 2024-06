Sarah Ferguson ‘wakker’ geworden door kankerdiagnose

Sarah Ferguson kijkt anders naar het leven sinds haar kankerdiagnose. De hertogin van York, bij wie afgelopen jaar borst- en huidkanker werd vastgesteld, zegt dat ze daardoor “wakker” is geworden.

“Het gaf me een schop onder mijn kont”, vertelt de ex-vrouw van prins Andrew aan het Britse tijdschrift HELLO!. “Daardoor dacht ik: ga je nu op je 64e beginnen te leven of ga je door met niet volledig te leven?”

Ook koning Charles en prinses Catherine worden momenteel behandeld voor kanker. Ferguson vindt het mooi hoe ze hun diagnose publiekelijk hebben gedeeld. “Ik vind het geweldig hoe de koninklijke familie elkaar steunt.”