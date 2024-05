Saudische kroonprins brengt bezoek aan Japan

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman brengt later deze maand een bezoek aan Japan. De de facto leider van Saudi-Arabië is van 20 tot 23 mei in het land, maakte de Japanse overheid vrijdag bekend.

Tijdens zijn bezoek ontmoet de kroonprins onder anderen de Japanse keizer Naruhito en premier Fumio Kishida. Kishida is van plan om de bilaterale samenwerking te bespreken, evenals “een breed scala aan onderwerpen die van invloed zijn op het Midden-Oosten en de internationale gemeenschap”, zei regeringswoordvoerder Yoshimasa Hayashi tegen verslaggevers.

Het bezoek van MBS, zoals de kroonprins ook bekend staat, is het eerste aan Japan sinds 2019. Hij zou ook eind 2022 naar Japan gaan, maar de reis werd op het laatste moment geannuleerd.