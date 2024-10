Serie over Máxima verkocht aan 50 landen

De serie Máxima wordt internationaal verder uitgerold. De Videoland-reeks over het leven van de koningin is inmiddels al aan vijftig landen verkocht, maakte de producent donderdag bekend.

Recent kochten tv-zenders in onder meer Australië, Denemarken, Zweden, Finland, Slovenië, Estland, Kroatië, Servië en Israël de serie aan. Vorige maand werd Máxima ook al op de Italiaanse zender Rai 1 uitgezonden.

Inmiddels is een tweede seizoen van Máxima besteld. De volgende reeks volgt de voorbereidingen op het huwelijk met prins Willem-Alexander. Delfina Chaves kruipt opnieuw in de huid van Máxima en Martijn Lakemeier keert terug als Willem-Alexander. Ook Elsie de Brauw en Sebastian Koch zijn opnieuw te zien als respectievelijk Beatrix en Claus.

In de nieuwe reeks maken Abbey Hoes en Claire Bender hun opwachting als de prinsessen Laurentien en Mabel. De rollen van prins Friso en prins Constantijn worden gespeeld door Bram Suijker en Steef de Bot. De serie is in 2026 te zien.