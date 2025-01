Sheikha Moza hoopt na bestand op ‘vrede en voorspoed’ in Gaza

Sheikha Moza van Qatar heeft vlak na het ingaan van het staakt-het-vuren in Gaza een gebed gedaan voor de inwoners van de langdurig belegerde enclave. De 65-jarige moeder van de huidige leider van het land schrijft op X te hopen op “vrede, voorspoed en veiligheid voor Gaza”. Qatar bemiddelde samen met de Verenigde Staten en Egypte tijdens de onderhandelingen voor het bestand dat zondag is ingegaan.

Zo ontving emir Tamim bin Hamad al-Thani afgelopen maandag, toen een akkoord met Israël werd bereikt, een delegatie van de Palestijnse beweging Hamas in de Qatarese hoofdstad Doha om de deal met hen te bespreken.

Sinds 7 oktober 2023 uit de voormalige first lady van de kleine oliestaat geregeld kritiek op het handelen van het Israëlische leger in Gaza. In september verweet ze de internationale gemeenschap “de schaamteloze stilte die ons gebrek aan menselijkheid heeft blootgelegd”. Dat deed Moza bint Nasser, zoals de royal voluit heet, in Doha tijdens een evenement ter gelegenheid van de Internationale Dag ter Bescherming van het Onderwijs.