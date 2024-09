Sheikha Moza van Qatar: kinderen van Gaza, we hebben gefaald

De Qatarese Sheikha Moza heeft woensdag in hoofdstad Doha een boodschap gewijd aan de kindslachtoffers van de Gazaoorlog. Ze deed dit tijdens een evenement ter gelegenheid van de Internationale Dag ter Bescherming van het Onderwijs. De echtgenote van de vorige emir van Qatar en moeder van de huidige leider van het land bood haar excuses aan door te zeggen dat “we hebben gefaald” hen te beschermen tegen het oorlogsgeweld van de afgelopen maanden.

Moza bint Nasser, zoals de 65-jarige royal voluit heet, verwijt de internationale gemeenschap “de schaamteloze stilte die ons gebrek aan menselijkheid heeft blootgelegd”. Niet alleen het Westen, maar ook leiders uit de regio zouden zich volgens haar sinds het uitbreken van de Gazaoorlog onvoldoende hebben uitgesproken. “Ik ben boos op de leiders die vaak hebben gezegd dat Palestina een centrale zaak voor de Arabieren is, maar dat niet laten zien in hun standpunten”.

Naast dat ze zich kwaad maakt over het handelen van Israël, noemt de vorstin ook “degenen die deze misdaden tegen vrouwen en kinderen hebben gesteund met geld of wapens” en zij “die toekijken wat er in Gaza gebeurt, het vervolgens aanmoedigen of er juist voor kiezen te zwijgen”. Volgens haar heeft de Gazaoorlog de internationale gemeenschap “die beweert beschaafd te zijn, haar hypocrisie blootgelegd”.

In de belegerde enclave kwamen sinds 7 oktober meer dan 40.000 mensen om door aanvallen van het Israëlische leger. Van dat aantal zouden er volgens tellingen van nieuwszender Al Jazeera zeker 17.000 kinderen zijn.