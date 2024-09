Silvia en Sonja bij opening kunsttentoonstelling in Stockholm

De koninginnen van Noorwegen en Zweden zijn over twee weken aanwezig bij de opening van een kunsttentoonstelling in Stockholm. Sonja (Noorwegen) en Silvia (Zweden) gaan op vrijdag 20 september naar het Prins Eugens Waldemarsudde-kunstmuseum, waar werken van de Noor Lars Hertervig en de Zweed Carl Fredrik Hill worden getoond.

De expositie bestaat uit honderd werken, waaronder tekeningen en schilderijen. Hoewel Hertervig (1830-1902) en Hill (1849-1911) volgens het Noorse hof “unieke kunstenaars van verschillende generaties” waren, bevat hun werk en levensloop veel parallellen.

De tentoonstelling is van 21 september tot 26 januari volgend jaar te zien in het Zweedse Stockholm. Van 22 februari tot 18 mei is de expositie in het Stavanger Art Museum in Noorwegen te bezoeken.