Spaans hof deelt foto’s van oefeningen Leonor op trainingsschip

Het Spaanse hof heeft een aantal foto’s gedeeld van oefeningen die prinses Leonor doet op het trainingsschip Juan Sebastián de Elcano. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia vaart sinds zaterdag 11 januari mee op het schip als onderdeel van haar opleiding bij de marine.

Op de foto’s is onder meer te zien hoe Leonor in de mast klimt, de zeilen vastmaakt en oefent met het gebruik van de sextant, een maritiem navigatie-instrument waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten. Ook deelt het hof beelden van de 19-jarige prinses en de andere officieren in opleiding tijdens een lunch en een college aan boord.

Twee weken geleden kwam het trainingsschip aan op het Canarische Eiland Tenerife. Dat was de eerste tussenstop sinds het vertrek uit de Spaanse havenstad Cádiz. De komende maanden vaart het schip met de prinses van Asturië aan boord langs de Amerikaanse continenten.