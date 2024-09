Spaans hof trots op winnende paralympische zwemsters

Het Spaanse koninklijk huis is trots op zwemsters Nuria Marqués en Marta Fernández Infante, die dinsdag een medaille hebben gewonnen op de Paralympische Spelen. Dat deelt het Spaanse hof op X.

Zwemster Marqués behaalde een tweede medaille in 24 uur tijd, namelijk op de honderd meter rugslag. “Je bent een bewonderenswaardige zwemmer en een voorbeeld voor velen, gefeliciteerd!”, aldus het Spaanse koninklijk huis. Maar ook bij de vierde plek van Beatriz Lérida Maldonado in deze race wordt stilgestaan, volgens het hof “fantastisch”. Fernández Infante won zilver op de honderd meter vrije slag. “Een geweldige race die nog maar eens bevestigt wat een zwemster je bent”.

Ook David Pineda Mejia wordt gefeliciteerd met zijn winst. “Je overwon je angsten”, schrijft het hof over zijn zilveren medaille op de vierhonderd meter sprinten. De para-atleet heeft zijn angsten overwonnen en een mooi doel bereikt met zijn prestatie, luidt het bericht. “Gefeliciteerd!”

Spanje staat tiende in de medaillespiegel op de Paralympische Spelen. Het land heeft tot nu toe 27 medailles behaald, waarvan zeven gouden plakken en zeven zilveren en dertien bronzen medailles. De Spaanse koningin Letizia heeft een bezoek gebracht aan de Paralympische Spelen in Parijs, waarbij ze onder meer de medaillespiegel van de Spaanse atleten in het paralympisch dorp bijwerkte.