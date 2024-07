Spaans koningshuis feliciteert Alcaraz met winst op Wimbledon

Het Spaanse koningshuis heeft verheugd gereageerd op de winst van tennisser Carlos Alcaraz op Wimbledon zondag. De 21-jarige Spanjaard was in de finale in drie sets te sterk voor de 37-jarige Serviër Novak Djokovic.

“Gefeliciteerd Carlos Alcaraz met je terugkeer naar glorie op het gras van Wimbledon”, schrijft het Spaanse hof op X. “Weer een geweldige mijlpaal in je carrière. Een perfecte mix van moed en talent, dat is jouw tennis.” Alcaraz won vorig jaar zijn eerste titel op Wimbledon, toen was Djokovic ook al de tegenstander in de finale.

De sportdag kan voor koning Felipe en zijn familie zondagavond nog mooier worden als de Spaanse voetballers in de EK-finale winnen van Engeland. Het duel in Berlijn begint om 21.00 uur. De koning volgt de wedstrijd daar live op de tribune, net als prins William van het Verenigd Koninkrijk.