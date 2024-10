Spaans koninklijk gezin bezoekt voorbeelddorp van regio Asturië

Het Spaanse koninklijke gezin heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Sotres, een dorp in de gemeente Cabrales. Het dorpje is uitverkozen tot het voorbeelddorp van de autonome regio Asturië, schrijft het Spaanse hof op sociale media bij foto’s van het bezoek.

Sotres telt 108 inwoners en ligt op 1050 meter hoogte in het Nationaal Park Picos de Europa. Koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofia werden door de autoriteiten en dorpsbewoners van Sotres verwelkomd. Ook speelde bij de koninklijke aankomst een heuse doedelzakkenband.

Tijdens het bezoek ging het koninklijke gezin onder meer langs bij een kaasfabriek waar al generaties lang de lokale Cabrales-kaas wordt gemaakt. Ook bezochten het koningspaar en de prinsessen een van de grotten waar de kaas gedroogd en gezouten wordt en een tentoonstelling over de lokale mijnbouw. Daarnaast gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers van de toeristische sector en met inwoners van alle leeftijden.

Leonor, die officieel de titel prinses van Asturië draagt, sprak het dorp toe na het toekennen van de prijs van het voorbeeldigste dorp van Asturië. “Dit is de tweede keer dat mijn zus en ik naar Cabrales komen en we vertrekken opnieuw verblind en bewonderd door uw voorbeeld. Ik dank u uit de grond van ons hart, omdat u ons het gevoel hebt gegeven dat in deze prachtige hoek van Asturië het leven op zijn best is.”