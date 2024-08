Spaans koninklijk gezin uit eten op Mallorca

De Spaanse koning Felipe heeft zondag op Mallorca zijn gezin mee uit eten genomen. Behalve zijn vrouw koningin Letizia en zijn dochters Leonor en Sofía gingen ook zijn moeder koningin Sofía en zijn tante prinses Irene van Griekenland mee.

Volgens de lokale krant Diario de Mallorca at het gezelschap in restaurant Mia in het haventje van Portixol bij hoofdstad Palma de Mallorca. Op straat werd de familie door fotografen vastgelegd.

Het Spaanse koninklijke gezin viert traditiegetrouw vakantie op Mallorca, maar dit jaar is het een komen en gaan van familieleden. De prinsessen Leonor en Sofía brachten afgelopen week vier dagen door in Parijs voor de Olympische Spelen en werden daarna afgelost door moeder Letizia. Felipe was ondertussen vooral druk met de zeilwedstrijden om de Copa del Rey. Net als vorig jaar werd de koning tweede.

Naar verwachting laat Felipe zich komende week zien in Parijs.