Spaanse Felipe reikt award uit aan Italiaanse oud-premier Draghi

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag de Charles V European Prize uitgereikt aan Mario Draghi voor zijn leiderschap aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Beelden daarvan deelt het Spaanse hof op sociale media. De uitreiking vond plaats in het Klooster van Yuste, in Cuacos de Yuste.

De onderscheiding wordt uitgereikt aan individuen, organisaties, projecten of initiatieven die met hun inzet en toewijding hebben bijgedragen aan het algemene begrip en de waardering van de culturele, wetenschappelijke waarden, historie van Europa en aan het proces van eenwording van de Europese Unie.

Draghi is een Italiaanse bankier, econoom en politicus. Hij was van november 2011 tot oktober 2019 voorzitter van de Europese Centrale Bank. Van februari 2021 tot oktober 2022 was hij ook premier van Italië.