Spaanse koning Felipe leeft mee met Portugezen om bosbranden

De Spaanse koning Felipe heeft zijn steun betuigd aan de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa om de hevige bosbranden in het land. In zijn toespraak tijdens de bijeenkomst van justitieministers uit Spaans- en Portugeestalige landen zei de koning mee te leven met de Portugezen. “Ik wil al onze solidariteit en steun overbrengen in deze moeilijke omstandigheden. Wij hopen dat de situatie zo snel mogelijk stabiliseert”, aldus Felipe.

In het noorden en het midden van Portugal woeden hevige natuurbranden door uitzonderlijk hoge temperaturen. Volgens het Portugese persbureau Lusa is sinds zondag zeker 20.000 hectare afgebrand in de regio Aveiro. Sinds zondag zijn vier brandweerlieden omgekomen.