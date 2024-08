Spaanse koningin Sofía praat met journalisten Olympische Spelen

Koningin Sofía, de moeder van de Spaanse koning Felipe, heeft zaterdag een ontmoeting gehad met Spaanse journalisten die zich al weken inzetten op de Olympische Spelen. Ook sprak ze in Casa España met atleten en vrijwilligers: alle drie groepen die volgens Sofía “onvermoeibaar aan het werk zijn geweest”.

De 85-jarige Sofía was zaterdag bij de Spaanse waterpolosters, die de finale wonnen van Australië en daarmee geschiedenis schreven. Het was hun eerste gouden medaille op dit onderdeel. “De weg was niet makkelijk, maar de inspanning en teamwork worden beloond”, reageren de Spaanse royals op Instagram.

Zondag is de laatste dag van de Spelen in Parijs. “We kunnen niet trotser zijn op onze atleten. Kop op en laten we gaan voor wat er over is!”, moedigt het Spaanse hof de sporters aan.